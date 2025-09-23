El aeropuerto de Bruselas aún cancelará vuelos el miércoles por el ciberataque del viernes

"Se esperan perturbaciones limitadas el 23 y 24 de septiembre, que provocarán algunos retrasos y cancelaciones de vuelos. Verifique el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto", indicó el Aeropuerto de Bruselas-Zaventem en su web.
La radiotelevisión pública RTBF agrega que se espera que el miércoles se vean afectados el 10 % de los vuelos, en niveles similares a los del martes, cuando se programaron 255 vuelos, algo más que los 237 que operaron el lunes, de un total de 277 salidas previstas inicialmente.
Desde el ataque informático del viernes contra el proveedor externo de servicios de procesamiento de datos Collins Aerospace, filial del grupo estadounidense de defensa RTX, antes Raytheon, el Aeropuerto de Bruselas se ha visto obligado desplegar a personal adicional y a registrar manualmente las operaciones de facturación y embarque.
Aeropuertos de Berlín, Londres y Dublín también han registrado problemas similares en los últimos días como consecuencia del mismo ciberataque.
