El aeropuerto de Bruselas aún cancelará vuelos el miércoles por el ciberataque del viernes

Bruselas, 23 sep (EFE).- El Aeropuerto de Bruselas aún no podrá operar con normalidad este miércoles, cuando se espera que en torno a un 10 % de los vuelos sufran cancelaciones o retrasos como consecuencia todavía del ciberataque del pasado viernes que afectó a varios aeropuertos europeos.