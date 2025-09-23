El astillero finlandés Meyer Turku construirá un quinto megacrucero para Royal Caribbean

El acuerdo entre ambas compañías incluye además una opción para construir en el futuro dos buques de recreo más de la misma clase en este astillero, ubicado en la ciudad de Turku (suroeste de Finlandia).

Asimismo, las dos empresas firmaron un acuerdo marco a largo plazo que garantiza a Royal Caribbean los derechos para construir barcos en el astillero de Turku hasta 2036.

"Con la firma del acuerdo marco, anunciamos nuestro plan común para la próxima década en colaboración con Royal Caribbean Group y otros socios clave para construir más barcos de la clase Icon e impulsar el futuro de la construcción naval durante la próxima década", señaló en un comunicado Casimir Lindholm, consejero delegado de Meyer Turku.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, resaltó en el mismo comunicado que el acuerdo marco entre ambas empresas es "una excelente noticia" para el país nórdico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La asociación a largo plazo entre Royal Caribbean Group y Meyer Turku seguirá teniendo un significativo impacto positivo en la economía finlandesa, creando empleo en todo el país y dinamizando el singular ecosistema de nuestra industria naval", afirmó Orpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El astillero finlandés terminó en noviembre de 2023 la construcción del primer buque de esta serie, el "Icon of the Seas", un megacrucero de 250.800 toneladas, 365 metros de eslora y 20 cubiertas, con capacidad para transportar a casi 10.000 personas entre tripulantes y pasajeros.

En julio pasado, Meyer Turku entregó a la naviera estadounidense un segundo crucero de la clase Icon de similares dimensiones bautizado como "Star of the Seas", y está previsto que el tercer buque gemelo, el "Legend of the Seas", esté listo en verano de 2026.

Además, el astillero finlandés trabaja actualmente en la construcción del cuarto crucero, llamado de forma provisional "Icon 4", cuya entrega está programada para el año 2027.

Aunque las companías no han revelado los términos contractuales, se estima que el coste de cada uno de estos megacruceros oscila entre los 1.740 y los 1.860 millones de euros.