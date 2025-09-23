El BID aprueba 1.000 millones de dólares para financiar proyectos en Paraguay

"El BID ha destinado 1.000 millones de dólares a productos que tienen que ver con el financiamiento a empresas que operan en Paraguay", afirmó Giménez en un video publicado en X.

El funcionario se encuentra en Nueva York como parte de la delegación del presidente de Paraguay, Santiago Peña, que este miércoles pronunciará su discurso en la 80 Asamblea General de la ONU.

Giménez dio cuenta, además, de la reunión sostenida por el gobernante paraguayo con el titular del BID, Ilan Goldfajn, durante la que, aseguró, se coincidió en que el apoyo del organismo internacional "será motor de inversión, empleo y crecimiento".

El funcionario destacó que el Ejecutivo busca poner a Paraguay en el "tapete internacional" para atraer inversiones que derivarán en oportunidades para el crecimiento de la industria, del "empleo calificado" para los jóvenes del país y el fortalecimiento de la economía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy