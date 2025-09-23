Mundo

El BID lanza iniciativa para agilizar la financiación de proyectos contra cambio climático

Nueva York, 23 sep (EFE).- El Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) presentó este martes la iniciativa ReInvest+ para agilizar la financiación de proyectos para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático en los países en vías de desarrollo conectándolos con mercados globales de capital privado.

23 de septiembre de 2025 - 14:20
El proyecto, lanzado por Grupo BID junto a Sustainable Bussines COP y la presidencia brasileña de la COP30, arrancará en América Latina y el Caribe y permitirá a los países acceder a financiación internacional para estos objetivos.

La iniciativa expone el liderazgo del sector privado en este proceso y busca facilitar sus inversiones, con mecanismos seguros y garantías, para conseguir así más participantes.

"Hasta ahora, hemos pedido a los inversionistas institucionales que cambien su apetito de riesgo para invertir en proyectos en países en desarrollo. Ese enfoque ha resultado demasiado costoso e imposible de escalar”, dijo Ilan Goldfajn, presidente del BID, en un comunicado.

ReInvest+ comienza con proyectos concedidos y en ejecución en el balance de bancos locales con historial probado; la iniciativa los convierte en títulos con grado de inversión y se mejoran y diversifican para evitar riesgos políticos y cambiarios con seguros.

Los préstamos solo se compran si los bancos se comprometen a reinvertir los ingresos en sectores alineados con los objetivos climáticos - como un ciclo inversión continua -, lo que finalmente consigue que los bancos locales se sientan más fuertes.

Con este ciclo, el capital no se queda en activos financieros, sino que pasa a proyectos reales que crean empleo y crecimiento.

"Los proyectos deben ir hacia donde está el dinero. Planeamos desbloquear capital privado transformando préstamos locales consolidados en activos globales invertibles, reabriendo el espacio para nuevos préstamos y escalando potencialmente la financiación climática como nunca", aseguró Goldfajn.

