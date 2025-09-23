El CAC 40 gana un 0,54 % y se acerca al listón de los 7.900 puntos

París, 23 sep (EFE).- La Bolsa de París invirtió este martes la tendencia bajista de la víspera y tuvo una recuperación continuada pero muy mesurada que permitió al indicador de referencia superar durante la sesión el umbral simbólico de los 7.900 puntos, aunque al final quedó un poco por debajo tras subir el 0,54 %.