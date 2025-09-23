El CAC 40 gana un 0,54 % y se acerca al listón de los 7.900 puntos

El CAC 40 subió desde el comienzo de los intercambios y a media mañana sobrepasó una primera vez esos 7.900 puntos, cifra que rebasó de nuevo en la tarde, para cerrar la sesión finalmente en 7.872,02 enteros.
Eso significa que en una semana la Bolsa de París ha avanzado un 0,97 % y un 0,65 % en el último mes. Desde el 1 de enero, la progresión acumulada es del 6,95 %.
El día tuvo un nivel de negociación medio, ya que cambiaron de manos activos por valor de 3.185 millones de euros.
En el frente de los valores, los mayores incrementos fueron el del grupo de cosméticos L'Oréal (3,51 %), seguido del gigante del lujo LVMH (3,20 %), el gigante automovilístico Stellantis (2,99 %) y la compañía de microchips STMicroelectronics (2,63 %).
En el extremo opuesto, la empresa que sufrió el mayor descenso fue el gestor del mercado bursátil Euronext (-1,35 %) y a continuación se situaron la farmacéutica Sanofi (-1,21 %), el fabricante de motores aeronáuticos Safran (-0,95 %) y el grupo bancario Société Générale (-0,91 %).