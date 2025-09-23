El Congreso español guarda un minuto de silencio por "las víctimas del genocidio" en Gaza

La bancada del PP guardó, en pie, el minuto de silencio pese a no compartir, según explicó su portavoz, Ester Muñoz, ni el fondo ni la forma de la iniciativa.

El PP había pedido que se ampliara la iniciativa para incluir a "todas las víctimas que están sufriendo en el conflicto de Gaza", según indicó en rueda de prensa Muñoz.

La propuesta del minuto de silencio que incluye la referencia al genocidio había partido de Sumar, formación de izquierda socio de los socialistas en el Gobierno español, y al no lograrse la unanimidad en la Junta de Portavoces, la decisión final recayó en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien modificó parte de la propuesta, aunque mantuvo dicho término.

La portavoz del PP lamentó que para algunos miembros de la Mesa del Congreso haya "víctimas de primera y víctimas de segunda". El PP guardó el minuto de silencio por "todas" las víctimas, "incluido el español asesinado por Hamás", apuntaron fuentes del partido.

Para el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, el PP ha quedado "para la historia de la vergüenza de este país" con una actitud que no responde, dijo, a lo que piensa la "inmensa mayoría" de la ciudadanía.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado, en declaraciones a los medios, que su formación no participó en el minuto de silencio al considerarlo "una gran farsa".

La condena de los ataques del ejército israelí en Gaza y la definición de los mismos como genocidio divide a la clase política española, ya que la derecha y la ultraderecha rechaza ese término, frente a la opinión del Gobierno y de las otras fuerzas progresistas.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto casi 65.400 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños, desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel respondió militarmente al ataque terrorista de Hamás sobre su territorio.