El DAX 40 Fráncfort sube un 0,36 % impulsado por los récords en Wall Street

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,36 %, hasta 23.611,33 puntos.

La renta variable alemana no sigue el rally alcista de la estadounidense porque en el selectivo de Fráncfort cotizan menos empresas tecnológicas y debido a que la fortaleza del euro debilita a las empresas alemanas exportadoras, según algunos analistas.

La actividad empresarial en la zona euro siguió en aumento en septiembre, según S&P.

El economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, dijo que "la zona euro todavía está en una senda de crecimiento" pero muy lejos de un impulso real.

"Alemania fue el principal motor de crecimiento en septiembre, al señalar un aumento sólido de la actividad total que igualó al observado en mayo de 2024, por lo que conjuntamente fue el más rápido desde mayo de 2023", añadió S&P.

No obstante, esta mejora se debe al sector servicios, mientras que la actividad industrial se debilita más en Alemania y muestra una mayor contracción.

Los títulos automovilísticos se recuperaron de la fuerte caída del lunes después de que Porsche y su matriz Volkswagen revisaran a la baja sus pronósticos.

Volkswagen recuperó un 3,1 %, hasta 93,22 euros, Porsche Automobil Holding, que agrupa las participaciones en el grupo VW y en el fabricante de deportivos, subió un 2,5 %, hasta 33,07 euros, y Mercedes-Benz lo hizo un 2,3 %, hasta 51,97 euros.

Las inversiones del fabricante estadounidense de chips para inteligencia artificial Nvidia de hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, impulsaron en bolsa a los fabricantes de semiconductores.

Infineon subió en el selectivo un 2,4 %, hasta 33,80 euros, y Aixtron ganó en el MDAX de empresas medianas un 4,4 %, hasta 15,12 euros.

Commerzbank perdió un 1,9 %, hasta 31,10 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 1,6 %, hasta 221 euros.