El desarraigo y las vivencias globales, nexo común de los finalistas al premio Booker 2025

La denominada 'lista corta' sale de la criba de las 13 propuestas iniciales del jurado, compuesto entre otros por la actriz Sarah Jessica Parker, entre 153 obras de ficción escritas en inglés y de ella saldrá el libro ganador del premio, dotado con 50.000 libras esterlinas (57.234 euros), que se anunciará el próximo 10 de noviembre en una ceremonia en Londres.
En esta ocasión, los seis candidatos finales son 'Flashlight', de Susan Choi; 'The Loneliness of Sonia and Sunny', de Kiran Desai; 'Audition', de Katie Kitamura; 'The Rest of Our Lives', de Ben Markovits; 'The Land in Winter', de Andrew Miller y 'Flesh', de David Szalay.
Los autores preseleccionados -tres hombres y tres mujeres, por primera vez desde 2022- son de origen indio (Desai), británico (Miller), húngaro-británico (Szalay) y estadounidenses (Choi, Kitamura y Markovits), señaló la organización en un comunicado.
En el caso de Desai, optaría a ganar el premio por segunda vez, tras obtenerlo en 2006 y de conseguirlo supondría un hito para la literatura india, después de que la autora Banu Mushtaq ganase el Booker Internacional por su colección de relatos 'Heart Lamp' a principios de año.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los escenarios de las novelas van desde Hungría hasta Japón, pasando por Venecia, Nueva York, la India o la Inglaterra rural y sus historias abarcan desde unos pocos días o semanas hasta varias décadas.
A juicio del presidente del jurado de los premios Booker, Roddy Doyle, los libros preseleccionados tienen "su propio inglés, su propio ritmo y su propia maestría" y todos están "brillantemente escritos y son brillantemente humanos".
"De seis maneras diferentes y muy originales, encuentran su historia en el análisis del individuo que intenta vivir -amar, buscar atención, lidiar, entender, mantener a raya, tolerar, escapar- con otras personas", agregó Doyle en la nota.
El resto del jurado se compone por Ayobami Adebayo, Chris Power, Kiley Reid y la actriz de 'Sexo en Nueva York' Sarah Jessica Parker, que declaró a la BBC que había sido una "verdadera agonía" el decidir qué novelas incluir en la lista.