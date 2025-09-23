El desarraigo y las vivencias globales, nexo común de los finalistas al premio Booker 2025

Londres, 23 sep (EFE).- El premio Booker anunció este martes las seis novelas finalistas que aspirarán al prestigioso galardón literario en este 2025, cuyos títulos comparten como nexo común personajes desarraigados y experiencias internacionales lejos del hogar.