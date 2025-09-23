El Ejército israelí asedia el Hospital Al Quds de la Media Luna Roja en la ciudad de Gaza

"Las fuerzas de ocupación (israelí) se encuentran estacionadas en la puerta sur del Hospital Al Quds de la Media Luna Roja, en el barrio de Tal al Hawa, en la ciudad de Gaza, y nadie puede entrar ni salir del hospital", alertó la organización en un comunicado.

El centro se encuentra en el barrio gazatí de Tal al Hawa (suroeste), escenario del avance desde el sur de la operación terrestre israelí y en el que otro hospital, el Jordano (de campo) fue evacuado este martes.

"Alertamos sobre la peligrosa situación en torno al hospital, que amenaza la seguridad de los pacientes y el personal médico", continúa el comunicado.

Además, la estación de oxígeno del hospital ha dejado de funcionar tras sufrir un ataque, por lo que el centro depende de cilindros precargados de oxígeno que durarán tres días.

Aunque el Hospital Al Quds sigue en funcionamiento, acceder a él se ha convertido en algo muy arriesgado para la población por la cercanía de los tanques israelíes.

Los blindados maniobran por el barrio de Tal al Hawa concentrándose actualmente en las calles Al Sinaa, la calle Abu Shabak y la calle Torres Tal al Hawa (en la que se encuentra la cara sur del Hospital Al Quds), según pudo conocer EFE a través del seguimiento en la capital basado en los testimonios de testigos, los trabajadores de ambulancias y los propios heridos.

Este mismo martes fue completamente evacuado el Hospital Jordano, un centro de campo en este mismo barrio establecido por las fuerzas armadas de Jordania, en coordinación con el Ejército israelí.

Un oficial indicó a EFE que la evacuación se produjo a petición de Jordania, asegurando que no se darán otras similares de forma generalizada para otros centros de la capital.