El Gobierno designa nuevos embajadores en Egipto, Hungría, Benín y Somalia

Sergio Román Carranza Förster es el nuevo representante en Egipto tras ocupar varios puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en Presidencia del Gobierno y segundas jefaturas en las legaciones de Kenia y Libia, así como varios cargos en Bruselas.

Para Hungría el Gobierno español designó a Luis Ángel Redondo, quien ejerció en diversas embajadas como Addis Abeba (Etiopía), Pretoria (Sudáfrica), Maputo (Mozambique) y Wellington (Nueva Zelanda), al igual que en el Consulado de España en Moscú y en Ginebra, además de ocupar varios puestos en Exteriores.

Félix Costales Artieda se encargará de la embajada de Benín desde su actual cargo de embajador en Nigeria. Entre sus anteriores destinos figura la embajada ante la Santa Sede donde fue ministro consejero y las representaciones de Congo o Tanzania y altos cargos en Exteriores de 2002 a 2008.

A Somalia irá Jaime Alejandro Moreno Bau, que dirigía el centro Sefarad-Israel para después ser nombrado embajador en Kenia. Ha trabajado en la OSCE y en puesto ministeriales, así como en diversas embajadas.

Para la Misión Especial para la Financiación del Desarrollo el Consejo nombró como embajadora a Cristina Díaz Fernández-Gil. Fue embajadora en varios países de África y estuvo destinada en la AECID.