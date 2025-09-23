El huracán Narda dejará fuertes lluvias en las costas del Pacífico mexicano

El servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que el sistema continúe alejándose de costas mexicanas en los próximos días, disminuyendo gradualmente sus efectos en suelo mexicano, pese al pronóstico de que alcance la categoría 2 durante la noche del martes al miércoles.

A las 15:00 hora local (21.00 hora GMT), Narda se localizó a 580 kilómetros (km) al suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco, y a 590 km al suroeste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Las lluvias generadas por Narda podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, expuso el comunicado del SMN.

Por ello, piden a la población a atender los avisos del servicio, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.