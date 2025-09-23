El IBEX 35 español sube un 0,5 %, tras la recuperación de la banca respecto a la víspera

La Bolsa española sumó 75,7 puntos y cerró la jornada en 15.158,2 enteros. En lo que va de año avanza el 30,73 %.
Después de las caídas del 1,17 de la jornada anterior, el selectivo español abría con ganancias del 0,45 %, que se incrementaron a lo largo de la sesión, en la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mejoró en dos décimas las previsiones de crecimiento de España, hasta el 2,6 %.
La jornada fue liderada por Repsol, con una subida del 2,7 %, impulsado por la subida del precio del precio del petróleo, por encima de los 68 dólares en el caso del barril de Brent.
De los grandes valores, Santander sumó el 1,59 %; BBVA, el 1,25 %; e Iberdrola, el 0,38 %. Sin embargo, Telefónica cedió el 0,48 % e Inditex, el 0,2 %.
