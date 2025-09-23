Mundo

El IBEX 35 español sube un 0,5 %, tras la recuperación de la banca respecto a la víspera

Madrid, 23 sep (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, subió este martes un 0,5 %, con lo que afianza al nivel de los 15.150 puntos tras la recuperación de la banca respecto a la víspera, y pendiente de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.

23 de septiembre de 2025 - 13:00
La Bolsa española sumó 75,7 puntos y cerró la jornada en 15.158,2 enteros. En lo que va de año avanza el 30,73 %.

Después de las caídas del 1,17 de la jornada anterior, el selectivo español abría con ganancias del 0,45 %, que se incrementaron a lo largo de la sesión, en la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mejoró en dos décimas las previsiones de crecimiento de España, hasta el 2,6 %.

La jornada fue liderada por Repsol, con una subida del 2,7 %, impulsado por la subida del precio del precio del petróleo, por encima de los 68 dólares en el caso del barril de Brent.

De los grandes valores, Santander sumó el 1,59 %; BBVA, el 1,25 %; e Iberdrola, el 0,38 %. Sin embargo, Telefónica cedió el 0,48 % e Inditex, el 0,2 %.

