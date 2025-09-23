El IBEX 35 español sube un 0,5 %, tras la recuperación de la banca respecto a la víspera

Madrid, 23 sep (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, subió este martes un 0,5 %, con lo que afianza al nivel de los 15.150 puntos tras la recuperación de la banca respecto a la víspera, y pendiente de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.