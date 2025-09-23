El IICA llama a aprovechar la tecnología para mejorar la calidad de vida en América Latina

En el marco de la cuarta edición de la Semana de la Agricultura Digital expertos señalaron que el crecimiento de la productividad del agro se ha desacelerado en los últimos años en los países de la región, por lo cual, es necesario digitalizar el sector.

"La digitalización está cambiando absolutamente todo en la agricultura. Estamos ante una revolución que va a profundizarse, pero puede convertirse en un problema si no avanzamos y hacemos que beneficie a todos. Necesitamos salir fortalecidos de esta reunión y dar los pasos en la dirección correcta. América Latina y el Caribe no puede desperdiciar esta oportunidad", afirmó el director general del IICA, Manuel Otero.

Según el IICA, la digitalización es un habilitador esencial para profundizar la sustentabilidad de los sistemas productivos. Entre algunos de los beneficios mencionados se encuentran: Hacer un uso adecuado de los recursos naturales, mejora del acceso a los mercados y arraigo de las comunidades rurales.

"Vemos que el crecimiento de la productividad del agro se ha desacelerado en los últimos años en los países de la región. Se debe a que la mayoría de los productores no ha maximizado el beneficio gracias a las nuevas tecnologías. Debemos apoyarlos porque el potencial para incrementar la productividad de las soluciones digitales es enorme", dijo la especialista senior en Desarrollo Rural del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Romina Ordóñez.

La Semana de la Agricultura Digital propone un enfoque que conecta soluciones digitales con los desafíos reales del agro en las Américas. Tiene una agenda de actividades de cuatro días, que incluye exposiciones magistrales, presentaciones de soluciones digitales y casos de digitalización, paneles y grupos de discusión en temáticas específicas, actividades de networking y eventos paralelos.

Entre los participantes hay 21 agtechs (tecnologías agrícolas) de 15 países de las Américas. Se trata de emprendimientos que ya tienen soluciones puestas en el mercado y fueron elegidas por concurso entre 142 candidatos de 23 países. Además participan agtechs seleccionadas en las tres ediciones anteriores.