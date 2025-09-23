El Kremlin está a la espera de la reacción de Trump a la propuesta sobre tratado START III

"Ayer escuchamos una declaración de mi colega de la Casa Blanca de que el presidente Trump se pronunciará sobre este asunto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Al ser preguntado sobre si Putin había discutido su propuesta anteriormente con Trump, Peskov respondió negativamente.

A la vez, admitió de que el tema del tratado de desarme nuclear en general sí se abordó entre ambos mandatarios durante sus contactos.

"El tema se planteó durante los contactos (entre Putin y Trump) en el sentido de que el tiempo se acaba y estamos realmente al borde de una situación en la que podríamos quedarnos sin ningún documento bilateral que regule el área de estabilidad estratégica y la seguridad", explicó.

Putin anunció ayer que "Rusia está dispuesta después del 5 de febrero de 2026 a seguir durante un año ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III".

Con todo, matizó que dicha medida "sólo será viable con la condición de que EE.UU. actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión".

Peskov insistió hoy en que "acordar un documento de este tipo antes de que expire el actual es prácticamente imposible".

Pero matizó que se requiere una reacción "similar" de Estados Unidos para que la propuesta rusa prospere.

Moscú ha asegurado en varias ocasiones en los últimos meses que se acababa el tiempo para renovar el START III, también conocido como Nuevo START.

Putin suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.