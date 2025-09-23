El Kremlin guarda silencio sobre Irán en vísperas de Semana Atómica Mundial en Moscú

"No, no quisiera entrar en detalles, y no lo haré", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado en su rueda de prensa telefónica diaria si podía confirmar que Moscú y Teherán se preparaban para firmar un acuerdo para construir centrales nucleares.

Enseguida añadió: "Lo único que puedo decir es que el foro atómico global se celebrará el jueves en el marco de la Semana Atómica Mundial. Por lo tanto, todos los temas relacionados con la cooperación internacional en energía nuclear y su uso pacífico se abordarán de una u otra manera durante este evento".

Entre el 25 y el 28 de septiembre tendrá lugar dicho foro en Moscú, que estará dedicado al 80º aniversario de la industria nuclear rusa.

Los organizadores esperan acoger a más de 100 países y, en esos días, se prevé la firma de varios acuerdos de cooperación nuclear.

Ya ha sido confirmada la asistencia del vicepresidente iraní, Mohammed Eslami, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

En agosto, el director de la agencia estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, adelantó que ambos países estaban negociando la construcción de plantas nucleares modulares en la república islámica.

"Las negociaciones están en marcha. Espero que tarde o temprano se cierren los acuerdos", subrayó entonces Lijachov a la televisión pública rusa.

Eslami, también director de la Organización de Energía Atómica de Irán, adelantó el lunes que Moscú y Teherán firmarían un acuerdo en los próximos días para la construcción de nuevas plantas.

Según la agencia IRNA, el acuerdo estipula la construcción de ocho reactores en Bushehr, a orillas del Golfo Pérsico.