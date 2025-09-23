El Kremlin niega responsabilidad por cierre de aeropuertos de Copenhague y Oslo

"Hacer periódicamente acusaciones infundadas conduce, francamente hablando, a que las nuevas declaraciones no sean tomadas en serio", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, al ser preguntado sobre la reacción de Copenhague ante el incidente.

El representante del Kremlin señaló que "un país que asume una posición seria no debe hacer acusaciones infundadas reiteradas".

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes los aeropuertos de Kastrup (Copenhague) y de Gardermoen (Oslo) permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas debido a la presencia de varios drones en su cercanías.

El de Kastrup suspendió sus operaciones entre las 20.30 de ayer y las 0.30 hora local de hoy (18.30 y 22.30 GMT), lo que ha provocado de momento unas 100 cancelaciones de vuelos, mientras otros 31 fueron desviados a aeródromos cercanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El de Gardermoen permaneció cerrado entre las 0.30 y las 3.30 de este martes hora local (22.30 y 1.30 GMT).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía danesa apuntó como posible autor a un actor "capacitado", alguien "que tiene las herramientas para mostrarse", mientras las autoridades noruegas han declinado calificar el incidente por el momento.

Los servicios de inteligencia daneses y noruegos colaboran en la investigación, pero nada indica que haya una conexión entre ambos hechos.

Dos ciudadanos extranjeros habían sido detenidos horas antes por hacer volar drones en el centro de Oslo, aunque todavía no se ha determinado si hay alguna relación con el episodio en Gardermoen.

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó el incidente de "ataque grave".

"No excluimos ninguna opción con respecto a quién puede estar detrás. Y está claro que se inscribe en la evolución que hemos observado en los últimos tiempos con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y ataques cibernéticos a aeropuertos europeos" achacados a Rusia, afirmó.