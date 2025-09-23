El Museo Thyssen muestra 27 obras de fotoperiodistas en Gaza para "despertar conciencias"

El Thyssen se suma así a las movilizaciones en España en favor de Palestina ya que, como explicó el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, "la cultura puede y debe servir para sostener la voz de un pueblo que sufre".

La fotografía "nos hace abrir los ojos allí donde no queremos mirar" subrayó Urtasun.

La exposición presenta 27 obras de fotógrafos de UNRWA que permanecen en el anonimato por motivos de seguridad, a lo largo de toda la pared principal del vestíbulo del museo.

Son fotografías de la "vida cotidiana" de los gazatíes en circunstancias durísimas que muestran principalmente mujeres y niños "que sufren pero también sonríen", apuntó el director artístico del museo, Guillermo Solana.

Para Solana se trata de una muestra "necesaria y urgente" de fotógrafos palestinos que retratan la vida en Gaza "con exquisito respeto y comprensión".

Solana expresó su confianza en que esta muestra, que podrá visitarse hasta el 19 de octubre, "sirva para despertar las conciencias dormidas".

Algunas de estas fotografías serán ampliadas y lucirán en breve en la fachada del Museo Antropológico de Madrid, que se une así a la campaña en favor de UNRWA promovida por el Ministerio español de Cultura.