El petróleo Brent sube un 1,59 %, hasta los 67,63 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,06 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,57 dólares.

El Brent reaccionó al alza después de que se estancara un acuerdo para reanudar las exportaciones del Kurdistán iraquí, relajando los temores de los inversores que esperaban que este posible reinicio empeorase todavía más las perspectivas de un exceso de oferta global.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada indicó este lunes en su boletín semanal que el petróleo crudo había tenido "dificultades para encontrar un impulso significativo" en las últimas semanas, pese al contexto geopolítico porque la política de la OPEP+ ha dejado al mercado "vulnerable" a nuevas caídas.

Pese a ello, el mercado todavía sigue pendiente de posibles anuncios de sanciones adicionales al petróleo ruso por parte de la Unión Europea, así como de las tensiones en Oriente Medio.

