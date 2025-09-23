El petróleo de Texas sube un 1,81 %, hasta los 63,41 dólares el barril

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre, el nuevo mes de referencia, sumaron 1,13 dólares con respecto a la sesión previa.

El principal factor de movimiento fue la guerra en Ucrania y la nueva llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que los países europeos dejen de comprar gas y petróleo a Rusia.

Trump, en la Asamblea General de la ONU, advirtió de que EE.UU. está preparado para imponer una ronda "potente" de aranceles a Rusia si no llega "a un acuerdo para poner fin a la guerra".

Sin embargo, señaló que para que estas sanciones a Rusia sean efectivas, todas las naciones europeas "tendrían que sumarse y adoptar exactamente las mismas medidas".

En paralelo, este martes Ucrania dijo haber destruido instalaciones petroleras en Rusia y dos aviones en la ocupada península ucraniana de Crimea, lo que presionó al alza los precios.

Aparte de eso, el mercado esperaba el restablecimiento de las exportaciones de crudo de la región iraquí de Kurdistán hacia Turquía, pero no se ha concretado un acuerdo entre las Administraciones que lo permita.

"El mercado vendió ante los informes de un acuerdo en Kurdistán, y la falta de acuerdo ahora ha sacado esos barriles del mercado", indicó el analista Phil Flynn, de Price Futures Group.

Según los analistas de Rystad Energy, los precios del petróleo están recibiendo también impulso por la acumulación de reservas de China, que ha almacenado 156 millones de barriles de crudo desde marzo.