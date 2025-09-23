El presidente dominicano aborda con el rey de Jordania "temas de interés común"

Abinader y el monarca destacaron la importancia de mantener espacios de diálogo y coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones entre sus países en un clima de respeto y cooperación, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

El encuentro formó parte de la agenda de contactos bilaterales que desarrolla el jefe de Estado dominicano con diversos líderes durante su participación en la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá este miércoles.

El gobernante caribeño adelantó, previo a su salida ayer de Santo Domingo, que en su discurso reiterará ante la comunidad internacional la situación de crisis en Haití y las consecuencias para su país como nación vecina.

En Haití, solo en el segundo trimestre del año, unas 1.520 personas murieron y 609 resultaron heridas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según datos de la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, por sus siglas en francés).

