El presidente libanés denuncia ante Sánchez la continuación de los ataques israelíes

Redacción Internacional, 23 sep (EFE).- El jefe de Estado del Líbano, Joseph Aoun, denunció este martes durante un encuentro en Nueva York con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que Israel continúa con los ataques contra su país, coincidiendo con el primer aniversario del estallido de la guerra abierta.

23 de septiembre de 2025 - 14:25
En un mensaje en la red social X, la Presidencia libanesa compartió una foto de ambos mandatarios estrechándose la mano y detalló que el presidente Aoun comunicó al jefe del Gobierno español cómo Israel atacando su país, "ignorando deliberadamente el mecanismo establecido para inspeccionar lugares sospechosos".

Este martes se cumple un año del inicio de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano, que desplazó a más de 1,2 millones de personas en el país y que convirtió en guerra abierta los enfrentamientos iniciados un año antes con el grupo chií Hizbulá, al calor de la guerra de Gaza.

Hoy mismo el sur del Líbano fue objetivo de algunos ataques de baja intensidad por parte del Ejército israelí pese al alto el fuego en vigor desde hace casi diez meses.

Asimismo, el presidente Aoun agradeció a Sánchez la contribución de las tropas españolas a la misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL), según el mensaje de Presidencia en X.

El pasado mes de junio, el teniente general español Aroldo Lázaro Sáenz cedió el mando de la misión al general italiano Diodato Abagnara después de más de tres años al frente de más de 10.000 cascos azules de casi 50 países, unos 650 de ellos españoles.

