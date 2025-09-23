El PRI denuncia en EEUU a senador mexicano por presuntos "vínculos" con crimen organizado

Ciudad de México, 23 sep (EFE).- El dirigente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador mexicano, Alejandro Moreno, denunció este martes ante la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y a la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) al coordinador de los senadores oficialista y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, por supuestos vínculos con el crimen organizado.