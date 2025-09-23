El primer ministro saliente de Japón ultima un encuentro con Trump en Nueva York

"He forjado unos lazos cooperativos con el presidente Trump, así que quiero despedirme y decirle que nos gustaría continuar esta relación con mi sucesor", dijo el japonés desde el Kantei, la sede del Gobierno central en Tokio, en declaraciones a la prensa antes de partir a Estados Unidos, informó la agencia local de noticias Kyodo.

Ishiba anunció su dimisión a principios de mes tras poco menos de un año al frente del Gobierno, después de los decepcionantes resultados durante varias citas electorales en las que su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio de coalición, Komeito, perdieron la mayoría en ambas cámaras parlamentarias.

El aún primer ministro japonés, que seguirá en el cargo hasta que su sucesor sea escogido en las primarias del 4 de octubre, ha optado por no perderse la Asamblea de la ONU, en la que dará un discurso.

Durante el mismo, está previsto que Ishiba ponga en relieve las contribuciones de Japón a la paz tras la Segunda Guerra Mundial, en el que hará referencia al "espíritu de generosidad" de otras naciones asiáticas, según han adelantado fuentes gubernamentales.

A su partida hoy, Ishiba declaró a los periodistas que durante el encuentro espera transmitir "claramente" la postura de Japón sobre temas como la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, el desarme nuclear y la situación en Oriente Medio.

El país asiático optará, no obstante, por evitar por el momento el reconocimiento de Palestina como Estado, en contraste con otras potencias que aprovecharán la cita para dar este paso, tal y como adelantó la semana pasada el canciller nipón, Takeshi Iwaya.

Durante sus dos días de visita a Nueva York, Ishiba tiene también previsto conversar con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otros.