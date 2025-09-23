El sureste de China endurece medidas ante la inminente llegada del supertifón Ragasa

Los servicios meteorológicos advirtieron que su trayectoria lo llevará a recorrer en las próximas horas el litoral comprendido entre Taishan y Zhanjiang, donde se esperan vientos huracanados y lluvias torrenciales.

El Gobierno central envió a la región más de 1.700 equipos de socorro -entre ellos generadores, bombas de achique, lanchas y material de contención- para reforzar la defensa contra inundaciones.

Paralelamente, el Centro Meteorológico mantuvo la alerta naranja por tifón y la Administración Oceánica elevó al nivel rojo las advertencias por marejada ciclónica y oleaje, alertando del riesgo de penetración marina en zonas bajas del delta del río Perla.

En la vecina Macao, las autoridades activaron en la madrugada del miércoles la señal 10 de ciclón tropical, el nivel más alto de alerta, con rachas superiores a los 220 kilómetros por hora y previsión de inundaciones de hasta 2,5 metros en áreas bajas.

En días previos, Shenzhen y Cantón habían decretado la suspensión de clases, trabajos y transporte, además de ordenar la evacuación de unas 400.000 personas en zonas de riesgo.

Hong Kong, por su parte, abrió refugios temporales y redujo drásticamente las operaciones en su aeropuerto internacional.

La magnitud del Ragasa ha sido comparada por expertos con la de tifones devastadores como Mangkhut (2018), aunque sin alcanzar la intensidad de Rammasun (2014), el más potente del que se tienen registros en China.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las aguas cálidas del Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en la actividad económica.

La actual temporada ha estado marcada por episodios como Wipha y Wutip, que obligaron a evacuaciones y afectaron a más de 180.000 personas en Cantón.