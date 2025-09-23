España aprueba la norma que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel

La consolidación jurídica del embargo de armas es una muestra más del compromiso político del Gobierno de España y del liderazgo del país para ser capaces de lograr una paz justa y duradera en la zona, según el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Cuerpo habló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la reunión semanal del Ejecutivo español en la que se aprobó la citada norma.

España ha hecho efectivo el embargo de armamento a través de un real decreto ley, un instrumento que, aunque entrará en vigor, deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de treinta días a contar desde el de su promulgación.

Es decir: una vez que el real decreto ley se debata, deberá contar con el voto favorable de la mayoría de la Cámara Baja. En principio, el Ejecutivo español (un Gobierno en minoría formado por el Partido Socialista y Sumar, una alianza de fuerzas progresistas) cuenta con suficiente respaldo para aprobar la norma.

Sumar, sin embargo, pide más ambición. El socio de Gobierno del Partido Socialista va a pedir que el embargo de armas a Israel se tramite en el Congreso como proyecto de ley para poder introducir cambios en el texto y aplicar en el futuro este embargo no solo a Israel, sino también a los países "condenados o investigados por genocidio".

El real decreto ley, además, prevé la posibilidad de levantar el embargo de armas de forma excepcional por interés nacional.

Así, se contempla la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice operaciones puntuales y excepcionales.

Según explicó el ministro de Economía, la inclusión de esa disposición en el real decreto ley, que se recoge también en la normativa de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, tiene como objetivo poder atender situaciones de seguridad nacional y de política exterior.

Sumar también pedirá cambiar esta disposición adicional. La coalición de fuerzas progresistas advirtió de que, mientras esta cláusula no sea modificada en su tramitación parlamentaria, se opondrá a cualquier excepción al embargo que llegue al Consejo de Ministros.

Fue hace dos semanas cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que se aprobaría de forma "urgente" un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023, cuando comenzó el actual conflicto a raíz de los atentados de Hamás del día 7 de aquel mes.

El real decreto ley estaba incluido en un paquete de nueve iniciativas encaminadas a contestar los ataques de Israel sobre Gaza.

Las demás medidas contra Israel se aprobaron en el Consejo de Ministros del 9 de septiembre, pero quedó pendiente el decreto sobre el embargo de armas debido a la complejidad técnica que exigía su aprobación, con varios ministerios implicados y obligados a adecuar su contenido a la legislación europea.

Las otras medidas que Sánchez anunció como respuesta a lo que califica de "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino abarcan desde la denegación de entrada en el espacio aéreo a aeronaves que transporten material de Defensa con destino a Israel hasta el refuerzo del apoyo que presta España a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).