España es un país fiable y un socio para la estabilidad global, según embajador chino

Con motivo del vigésimo aniversario de la asociación estratégica entre ambos países, Yao dio este martes un discurso en Madrid en el que resaltó que la relación bilateral está basada en el "entendimiento y respeto mutuos".

El embajador, que lleva dos años de misión en España, destacó la buena marcha de la economía española y calificó su ritmo de crecimiento, superior al 3 % en 2024, de "milagro" en el actual contexto europeo y una señal de confianza para los inversores chinos.

Según Yao, España ocupa "una posición muy alta" para la diplomacia china como país con el que colaborar para "impulsar la estabilidad" global y "la paz como orientación general" en un tiempo de guerras como la de Ucrania y la de Gaza.

España "es un país pacifista" y "tenemos muchos consensos frente a los retos mundiales", sostuvo.

Sobre la guerra en Ucrania, Yao dijo que la postura de China es que, para lograr un alto el fuego, hay que respetar tanto la integridad territorial de Ucrania como las preocupaciones de seguridad que tiene Rusia.

Por otro lado, el embajador anticipó que este año la cifra de turistas chinos que visitan España superará el millón y afirmó que el español, como lengua, "se ha vuelto viral en China".