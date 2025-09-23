Exalcaldesa de Lima ratifica que recibió aportes de Odebrecht y OAS, pero niega delitos

"Había mucho en juego, había un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a frenar las reformas. Había que dar ese paso. Yo lo di", declaró Villarán, quien en 2019 ya había admitido la entrega de esos aportes, en la emisora RPP poco antes del inicio del juicio oral al que será sometida por cinco delitos de corrupción.

En ese sentido, la exalcaldesa remarcó que solo ella y su entonces general municipal, José Miguel Castro, quien murió en junio pasado, supieron de esos aportes.

"José Miguel Castro, quien lamentablemente falleció antes de tiempo, y yo somos los únicos que sabíamos de esos aportes. El resto de personas comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad", enfatizó.

Villarán, de 76 años, afrontará desde este martes el inicio de un juicio oral por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica, por los que la Fiscalía ha pedido que sea condenada a 29 años de cárcel.

Añadió que no puede dar "una cantidad exacta" del monto de los aportes, pero que sí "fue una suma importante de dinero", pero "muy lejos, por supuesto", de los 11 millones de dólares que señala la Fiscalía.

Por ese motivo, el Ministerio Público la acusa de haber liderado una organización criminal que realizó pactos ilícitos vinculados a contratos o adendas con las empresas que dieron los aportes.

"No la puedo decir ahora porque hay contradicciones en el proceso (...). He pedido perdón porque he dañado la confianza de mucha gente. Pero también voy a ser muy clara: esta ha sido una campaña de demolición de mi persona durante seis larguísimos años", acotó.

Villarán también dijo que la muerte de Castro, quien fue encontrado sin vida en su departamento, "no le conviene al proceso, porque había cosas que él sí sabía con mayor detalle".

"A nadie, ni a mí ni a ninguna de las personas que están en este proceso y que vamos a entrar a juicio oral, le puede servir la muerte temprana y tan dolorosa, en condiciones tan difíciles, como la que le ocurrió a José Miguel Castro hace poco", sostuvo.

La excaldesa aseguró, en ese sentido, que probará en el juicio que no es responsable de los cargos que se le imputan.

"El fiscal José Domingo Pérez pide una prisión de 29 años por delitos que no he cometido. No hay colusión, no hay organización criminal, no hay lavado de activos. Vamos a probarlo en el juicio, vamos a confrontar y lo vamos a hacer públicamente", concluyó.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional instalará el juicio contra Villarán y otras 18 personas, así como 16 empresas, por presuntamente haber recibido 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su exitosa campaña por el 'No' a su revocación del cargo en 2013 y su fallida campaña de reelección en 2014.

El tribunal ha admitido recibir el testimonio de 378 personas, ofrecidos por el Ministerio Público entre los que se encuentran el brasileño Jorge Barata, exjefe de Odebrech en Perú, además de excongresistas, exministros, actores y cantantes nacionales.

Por este caso, la Fiscalía incautó en octubre pasado bienes presuntamente vinculados a la exalcaldesa, como una oficina y un estacionamiento doble que fueron adquiridos por una empresa constructora en un distrito residencial de Lima.

De acuerdo con la indagación patrimonial, estos bienes fueron supuestamente adquiridos por unos 244.000 dólares de fondos derivados del pacto ilícito entre Villarán y las empresas Odebrecht y OAS.