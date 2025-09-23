Exportaciones salvadoreñas crecen entre enero y agosto y suman 4.600 millones de dólares

Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el monto alcanzado en los primeros ocho meses de este año es superior en 281,54 millones de dólares a los 4.319,39 millones de dólares del mismo lapso de 2024, es decir, un alza del 6,5 %.

Del total de las exportaciones entre enero y agosto pasado, 3.859,19 millones corresponden a la industria manufacturera.

El Salvador se encuentra entre algunos de los países a los que Estados Unidos impuso un arancel del 10 % y la medida económica entró en vigencia el pasado 1 de agosto.

Por su parte, las importaciones crecieron un 12,8 %, pasando de 10.453,39 millones de dólares en los ocho meses de 2024 a 11.800,01 millones en el mismo período de 2025, una diferencia al alza de 1.346,62 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estados Unidos es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños y le siguen países centroamericanos como Guatemala y Honduras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Salvador exporta una variedad de productos principalmente a Estados Unidos, entre los que destacan textiles, productos agrícolas y plásticos.