Expresidente Macri revela que hace un año no habla con Milei, pese a su alianza electoral

"Estoy dispuesto a reunirme con Milei, pero hace más de un año que no hablamos, ni lo veo", afirmó en declaraciones a la prensa el líder de Propuesta Republicana (PRO, conservador), que en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre se presentará junto al oficialista y ultraderechista La Libertad Avanza (LLA) en numerosos distritos, incluida la ciudad de Buenos Aires.

"Es un momento en el cual hay que ser muy prudentes y aportar tranquilidad", agregó Macri, en alusión a la difícil situación política y económica que afronta el Gobierno de Milei.

Macri se refirió también al respaldo que recibió este lunes el presidente por parte del Gobierno de Estados Unidos: "El apoyo que ha dado el Gobierno (de Donald Trump) ha sido muy impresionante y eso da tranquilidad para trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre".

De hecho, Milei se reunió este martes con Trump en Nueva York, donde ratificó ese apoyo sin fisuras y que se espera se materialice en la entrega de más fondos a Argentina para detener la inestabilidad de los mercados financieros.

El expresidente argentino se había mantenido prácticamente ausente de la escena pública tras la aplastante derrota electoral de la Alianza Libertad Avanza -que incluía a LLA y a numerosos referentes del PRO- en las legislativas de la provincia de Buenos Aires celebradas el pasado 7 de septiembre.

La tensión entre Macri y Milei lleva un largo tiempo pese a la alianza política entre sus partidos, entre otros motivos porque la ultraderechista LLA ha absorbido numerosos cuadros políticos del PRO.