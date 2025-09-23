Fallece el estadounidense Buddy Bailey, mánager en el béisbol venezolano por 23 años

"Desde la organización Tigres de Aragua y en nombre de su presidente, Víctor Zambrano, lamentamos el lamentable fallecimiento de Welby Sheldon 'Buddy' Bailey, el mánager que hizo historia con nuestro equipo y en la LVBP (Liga Venezolana de Béisbol Profesional)", señaló la organización en una publicación en Instagram.

Recordó que cuando Bailey tomó las riendas del equipo en 2002, lo llevó a "una de las dinastías más grandes, con seis títulos en nueve finales".

"Su legado imborrable: un tricampeonato histórico y el triunfo en la Serie del Caribe en 2009", añadió.

El equipo agradeció a Bailey por "la pasión, la dedicación y por convertir a los Tigres en una leyenda".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entretanto, Leones del Caracas envió sus condolencias a familiares y allegados del mánager nacido en Norristown, Pensilvania, en marzo de 1957.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bailey debutó en Venezuela en la temporada 2002-2003 para dirigir a los Tigres de Aragua, en una inconclusa campaña por el paro petrolero, aunque en la misma dejó al equipo con 28-11 en 39 encuentros disputados al momento de la suspensión.

En el año 2007, el estadounidense fue electo como el Mánager del Año de la temporada 2006-2007 del béisbol profesional de Venezuela.

Bailey ganó en esa temporada ampliamente en la votación al sumar 28 de los 40 posibles, superando a los entonces técnicos de las Águilas del Zulia, John Russell, y de Navegantes del Magallanes, Alfredo Pedrique.

El estadounidense también dirigió a los Tiburones de La Guaira, durante dos años, y en 2024 regresó a los Tigres de Aragua, de donde fue despedido en diciembre ante los resultados negativos del equipo.

Bailey estaba pautado para ser el mánager del equipo Senadores de Caracas, de la Liga Mayor de Venezuela, para el próximo año.

De acuerdo a medios locales, el estadounidense es el único dirigente en la historia de la LVBP en ganar 500 juegos.