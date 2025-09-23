Farmaceútica invertirá más de 6.500 millones de dólares en nueva manufacturera en Texas

El anuncio llega en medio de las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, con imponer aranceles de hasta un 250 % a las importaciones de productos farmacéuticos, especialmente los provenientes de la India, China o la Unión Europea.

La empresa -la farmacéutica mejor cotizada a nivel mundial- aseguró en un comunicado que esperan contratar a más de 4.000 trabajadores para la construcción de la planta y traer a otros 615 profesionales "altamente remunerados", entre ellos científicos, ingenieros y técnicos de laboratorio, para garantizar su funcionamiento.

La nueva planta producirá la droga orforglipron, un medicamento que está en proceso de desarrollo y con el que esperan tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, según explicó en el comunicado David A Ricks, consejero delegado de la compañía.

A diferencia de los otros productos que llevan a la pérdida de peso y que han ganado popularidad en EE.UU., como el Ozempic, el orforglipron es una píldora y se puede tomar sin restricciones alimentarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esta importante inversión en EE.UU. (...) garantizará, en el futuro, un acceso más rápido y seguro al orforglipron y otros medicamentos que cambian vidas", agregó Ricks.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La planta en Texas es la segunda de cuatro nuevas fábricas que Ely Lilly planea abrir en EE.UU. para impulsar la producción de medicamentos en el país.