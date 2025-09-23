Felipe VI se reúne con el rey de Suecia con motivo de su coincidencia en la ONU

Ambos asistieron a la inauguración de este nuevo periodo, que coincide con el 80 aniversario de Naciones Unidas y donde tomaron la palabra el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el de Estados Unidos, Donald Trump.
Fue después de esa sesión cuando los monarcas de España y Suecia, que intervendrán esta semana ante la Asamblea en representación de sus respectivos países, mantuvieron un encuentro en el que estuvieron acompañados por varios miembros de sus respectivas delegaciones.
Felipe VI y Carlos XVI Gustavo coincidieron también el pasado mes de abril en Roma en el funeral por el papa Francisco.
Tras su encuentro con el monarca sueco, el rey de España visitó la Misión española ante la ONU, donde saludó a los funcionarios que trabajan en ella.
Además, asistirá este martes a una mesa redonda sobre relaciones transatlánticas antes de acudir a la recepción que ofrece Trump en un hotel a los cabezas de delegación asistentes a la Asamblea de la ONU.
El monarca español será el primero en tomar la palabra cuando la sesión se reanude el miércoles, e inmediatamente después de él está previsto que lo haga el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.