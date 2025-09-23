Fiscalía investiga muerte de estudiante apuñalado en universidad UNAM de Ciudad de México

En una tarjeta informativa, la FGJCDMX precisó que el incidente presuntamente provocado por Lex Ashton ‘N’, de 19 años, ocurrió alrededor de las 13:00 hora local (19:00 GMT) al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la capital mexicana.

El documento confirmó que la víctima murió en el estacionamiento de la institución, y que en "el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando 'N', de 65 años”, también resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica".

“El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas”, detalló la fiscalía capitalina.

Además señaló que el presunto responsable “fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)”.

Tras la muerte del menor de edad, el plantel Sur, comunicó en su cuenta de X que las clases estarán suspendidas hasta nuevo aviso.

Por su lado, la UNAM también emitió un comunicado con el que condenó los hechos y lamentó el fallecimiento del joven y las afectaciones al trabajador del plantel.

En representación del Gobierno de México, el secretario de Educación Pública del país, Mario Delgado, expresó en su cuenta de X sus condolencias y afirmó que, a través del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, está dando seguimiento a los hechos de violencia registrados

“Estaremos atentos a las investigaciones que realizan las autoridades competentes y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para erradicar cualquier tipo de violencias en nuestras escuelas”, manifestó en la publicación difundida en redes sociales.