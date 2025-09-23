Gobierno palestino agradece la conferencia en la ONU para la solución de los dos Estados

"El ministerio expresa su sincero agradecimiento y gratitud al hermano Reino de Arabia Saudí y a la amiga República de Francia por su exitosa presidencia de la conferencia y sus esfuerzos conjuntos para promover el reconocimiento del Estado de Palestina y movilizar el más amplio consenso internacional sobre la Declaración de Nueva York", dijo en un comunicado difundido en la red social X.

Los participantes en la conferencia del lunes aprobaron la semana pasada una resolución que denominaron Declaración de Nueva York, en la que piden un alto el fuego inmediato para la Franja, la liberación de los 48 rehenes que quedan en el enclave, el desarme del grupo islamista Hamás y que sea excluido de un futuro Gobierno en Gaza para dar paso a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Exteriores agradeció además a los países que reconocieron el Estado de Palestina y llamó a todos los países a firmar la Declaración de Nueva York.

Diez nuevos países se sumaron al reconocimiento del Estado palestino entre el domingo y el lunes, lo que eleva a 157 el número de naciones que ya reconocen a este Estado árabe, una amplia mayoría dentro de los 193 países con asiento en la ONU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El lunes concretaron el paso Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino, todos ellos durante la conferencia para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina) en Oriente Medio, celebrada en el edificio de la Asamblea General de la ONU y organizada conjuntamente por Francia y Arabia Saudí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo lo hicieron Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, con anuncios desde sus respectivas capitales.