Guinea-Conakri aprueba en referéndum una nueva Constitución, según los resutados parciales

La Dirección General de Elecciones (DGE) publicó la pasada madrugada los resultados parciales del referéndum constitucional, tras haberse escrutado algo más del 91 % de los colegios electorales.

De acuerdo con esos datos, unos 4,8 millones, de unos 6,7 millones de electores inscritos, participaron en la votación.

Un 90,6 % de los votantes se pronunció a favor del texto constitucional, frente a un 9,4 % que se mostró en contra, según las DGE.

El referéndum sobre un proyecto de Constitución es un paso clave para la transición democrática del país, aunque podría permitir concurrir en futuros comicios a los militares que tomaron el poder en 2021.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unos 6,7 millones de electores de este país de África occidental están llamados a los centros de votación, que registraron algunos retrasos en la apertura, si bien el proceso se desarrolló en calma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los votantes destacó el general Mamadi Doumbouya, presidente de transición y líder de la junta militar que gobierna el país, conocida como Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD).

El referéndum, sin embargo, ha sido rechazado por la oposición.

La pasada semana, el líder del partido Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) y ex primer ministro Cellou Dalein Diallo (2004-2006), en el exilio desde 2022, llamó al boicot de la votación, que tildó de "farsa electoral" para "legitimar un golpe de Estado".

El borrador de la carta magna establece la limitación del mandato presidencial para que sea renovable sólo una vez, aunque amplía su duración de cinco a siete años.

Asimismo, eleva de 35 a 40 años la edad mínima para presentarse a la Presidencia e introduce la posibilidad de candidaturas independientes en todas las elecciones, condicionadas a un sistema de patrocinio que se definirá en el futuro Código Electoral.

Después de que Doumbouya describiera el pasado 31 diciembre en su discurso de Año Nuevo el 2025 como un "un año electoral crucial para completar el retorno al orden constitucional", la junta anunció este abril la celebración del referéndum, cuya campaña ha estado marcada por restricciones a la prensa y la disidencia.

El pasado febrero, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ya denunció que las autoridades militares han reprimido a la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil desde que tomaron el poder.

Doumbouya accedió al poder en un golpe de Estado que derrocó en 2021 al entonces presidente, Alpha Condé, quien gobernaba desde 2010 tras optar en octubre de 2020 a un polémico tercer mandato, no permitido por la Constitución guineana.

Según anunció la junta el pasado mayo, se espera que el país celebre elecciones presidenciales y legislativas en diciembre.