Guterres: la guerra en Gaza responde a "decisiones que desafían la humanidad más básica"

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- La guerra en Gaza ha traído una serie de "horrores" que son "resultado de decisiones que desafían a la humanidad más básica", dijo este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.