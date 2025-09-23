Hamás responde a discurso de Trump en la ONU y acusa a Israel de bloquear el alto el fuego

Redacción Internacional, 23 sep (EFE).- La organización islamista Hamás aseguró este martes que el grupo no ha sido un obstáculo para alcanzar un alto el fuego en Gaza y responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de bloquear los esfuerzos de mediación, en respuesta al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, quien acusó a la organización de rechazar las ofertas de tregua.