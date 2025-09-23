Hondureño se convierte en el migrante diecisiete que muere bajo custodia del ICE en un año

El ICE reportó la muerte de Santos Reyes Banegas en el Centro Correccional del Condado de Nassau en East Meadow, al este de la ciudad de Nueva York, por un presunto fallo del hígado "complicado por alcoholismo", según la causa preliminar que reportó el organismo en un comunicado.

Reyes Banegas murió el pasado 18 de septiembre apenas dieciocho horas después de llegar al centro de detención, donde "por protocolo pasó por una revisión médica" que lo declaró admisible el día anterior, aseveró la agencia gubernamental.

Pero las autoridades, que aclaran que la causa oficial de muerte aún está bajo investigación, lo encontraron después inconsciente en su unidad de detención.

El organismo aseguró que el hondureño, "quien entró ilegalmente a Estados Unidos cuatro veces, admitió un historial de abuso de alcohol".

La última vez que el centroamericano entró a Estados Unidos, tras deportaciones en 2004, 2005 y 2019, las autoridades lo arrestaron el 17 de septiembre en Long Island, donde comenzaron un proceso de deportación.

El deceso de Reyes Banegas se sumaría a las dieciséis muertes de migrantes ya reconocidas de forma oficial por el ICE en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024, con lo que ya supera las doce registradas durante todo el año fiscal anterior.

Esta es la mayor cifra desde 2021 y la segunda más alta desde que comenzaron los registros, pues en el año fiscal de 2020, durante la pandemia de la covid-19, se contabilizaron veintiún decesos.

La más reciente muerte reconocida por el ICE es la de Lorenzo Antonio Batres, un mexicano de 32 años, que falleció el 31 de agosto en un hospital, tras su detención en el Complejo Correccional de Arizona Central en la ciudad de Florencia.