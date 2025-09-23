India realizará en octubre su mayor maniobra con drones desde el conflicto con Pakistán

"Estaremos probando algunos de nuestros drones y sistemas de contra-drones, con el objetivo de contar con una defensa aérea y unas capacidades contra-UAS (artefactos aéreos no tripulados) más robustas", declaró a los medios el mariscal del aire Rakesh Sinha, 'número dos' en el mando de Operaciones del Estado Mayor Integrado, durante una conferencia en Nueva Delhi.

Sinha precisó que el ejercicio, denominado 'Cold Start', tendrá lugar en octubre en el sector central del país e involucrará a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, además de contar con la colaboración de la industria de defensa, centros de investigación y universidades.

El alto oficial agregó que las lecciones extraídas de operaciones recientes, como la llamada 'Operación Sindoor', tra sel último conflicto con su vecino Pakistán, muestran la importancia de "mantenerse por delante del adversario en el pensamiento y la planificación militares".

Este anuncio llega días después de que el ministro de Defensa, Rajnath Singh, advirtiera de que los conflictos del futuro "no se librarán solo con armas, sino que serán un juego combinado de tecnología, inteligencia, economía y diplomacia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la peor escalada en décadas entre las dos potencias nucleares, tanto Pakistán como la India han acelerado sus programas de vehículos aéreos no tripulados. En agosto, el primer ministro indio, Narendra Modi, anunció en Nueva Delhi el desarrollo del sistema de defensa aérea 'Sudarshan Chakra', comparable a la 'Cúpula de Hierro' israelí y que la India prevé tener operativa en 2035.