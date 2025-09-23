Investigan al gerente de un histórico café de Roma por sustraer obras de arte protegidas

El café, fundado en 1760, albergaba pinturas, esculturas y objetos de gran valor histórico, muchos de ellos protegidos por la legislación italiana al haber sido declarados de interés cultural y que el gerente del local habría trasladado sin permiso.

En concreto, se trata de bienes "sometidos a protección cultural y declarados de interés cultural particularmente importante", explicaron este martes los carabineros (policía militarizada italiana) en un comunicado.

La policía italiana se incautó este martes de los objetos para realizar un nuevo inventario y mantenerlos en custodia "en depósitos seguros" hasta que puedan regresar a su ubicación original.

El juez de instrucción ordenó también la incautación preventiva de algunos de los objetos, considerando que existía un "riesgo de dispersión o destrucción" de bienes que, por ley, no pueden ser separados del inmueble original dado su estatus histórico, informaron medios locales.

Desde hace años, los gestores del café y los propietarios del inmueble, el Ospedale Israelitico, dueño del histórico local en la elegante Via dei Condotti, a pocos pasos de la Plaza de España, mantienen un duro enfrentamiento judicial.

El contrato de alquiler venció en 2017 y el hospital reclama desde entonces la restitución del inmueble tras fracasar las negociaciones para renovar el contrato con una subida del alquiler.

Tras 7 años de litigios, el Tribunal Supremo italiano dio la razón a los propietarios y ordenó el desalojo definitivo del local.

Sin embargo, a más de un año del fallo, el desalojo aún no se ha ejecutado y los intentos más recientes, el último este lunes, han terminado aplazados.

La nueva fecha de audiencia se fijó para el 26 de noviembre, y el próximo intento de ejecución se espera para diciembre.

El histórico café, famoso por sus salones decorados con terciopelo rojo y ahora cerrado, está situado en el llamado "cuadrilátero del lujo" de Roma y comparte acera con firmas de lujo como Cartier y Bvlgari.

Las dos partes en litigio aseguran querer proteger el patrimonio cultural, aunque los intereses económicos y jurídicos siguen enfrentados, y mientras tanto, crece la incertidumbre entre los trabajadores que insisten en que hay 600 puestos de trabajo en peligro.