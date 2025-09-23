Irán hablará con europeos en Nueva York para tratar de detener la imposición de sanciones

“Las negociaciones se centrarán en encontrar una solución diplomática tras la activación del mecanismo de restauración automático de sanciones”, informó el medio iraní Iran Nuances.

En la reunión participarán además la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y se realizará en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, según el medio.

Se trata de uno de los últimos intentos de detener el proceso puesto en marcha por el E3 de restauración automática de sanciones de Naciones Unidas contra Irán y que sucederá en la medianoche del sábado 27 si no se llega a un acuerdo antes.

El Consejo de Seguridad de la ONU ya rechazó el viernes el levantamiento permanente de las sanciones internacionales contra Teherán establecido en el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní, y que Estados Unidos abandonó en 2018.

Los países europeos consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en ese acuerdo, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.

El E3 ofreció a Irán aplazar la activación del mecanismo que restaura las sanciones en caso de que el país persa reanudara la cooperación con la agencia nuclear de la ONU —suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio—, informara sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y retomara la negociación con Estados Unidos, pero las dos partes no han logrado llegar a un acuerdo.