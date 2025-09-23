Italia da el primer paso para declarar fiesta nacional el día de San Francisco de Asís

El texto, propuesto por el líder de Nosotros Moderados, Maurizio Lupi, aliado del Gobierno derechista de Giorgia Meloni, ha sido aprobado con 247 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones y ahora deberá ser votado también en el Senado.

Con esta medida, la Cámara de Diputados italiana celebra al 'santo pobre' y su importancia cultural y religiosa, incorporándolo al calendario oficial de celebraciones nacionales.

La aprobación se dio en el marco de una intensa jornada legislativa en la que se discutieron varios proyectos y decretos.

San Francisco de Asís fundó la Orden Franciscana y una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas, tras abandonar su vida de heredero de un rico comerciante y pasar a vivir en la más estricta pobreza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El santo murió en 1226 después de una vida dedicada a la pobreza, la oración y la predicación del Evangelio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez aprobada, la fiesta nacional se unirá a las otras doce ya existentes en el calendario italiano, como Año Nuevo, el lunes de Pasqua, el Primero de Mayo o la Fiesta de la República el 2 de junio o el 25 de abril, Día de la Liberación del nazi-fascismo.