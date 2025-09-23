Jaguar Land Rover extiende el cierre de sus fábricas hasta octubre tras un ciberataque

La compañía británica informó en un comunicado que esta decisión busca "dar claridad mientras se planifica la reapertura gradual de las operaciones y se continúa con la investigación del incidente".

"Los equipos de JLR trabajan junto con especialistas en ciberseguridad, el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC) y las fuerzas de seguridad para garantizar un reinicio seguro y protegido", afirmó.

Unite, uno de los principales sindicatos, ha pedido la aplicación de un esquema de ayudas para los trabajadores afectados, mientras que el Gobierno británico asegura que apoyará a la cadena de suministro.

El secretario de Estado de Industria, Chris McDonald, dijo hoy que el Gobierno "es muy consciente de las dificultades que la paralización está causando a proveedores y empleados, muchos de los cuales ya sufren pérdidas económicas sin haber tenido culpa alguna", antes de visitar la planta junto al ministro de Empresa, Peter Kyle.

JLR, propiedad del grupo indio Tata Motors desde 2008, produce en el Reino Unido los modelos Jaguar y Land Rover, y es uno de los motores industriales clave del país, por lo que la paralización tiene un efecto en cadena sobre cientos de empresas proveedoras y miles de empleos.