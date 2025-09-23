Jameneí afirma que negociar con EE.UU. no aporta beneficios a Irán

“En la situación actual, negociar con el Gobierno de Estados Unidos no nos aporta ningún beneficio ni tampoco nos libra de ningún perjuicio”, dijo Jameneí en un discurso televisado.

La máxima autoridad política y religiosa iraní aseguró que Washington quiere que se detenga el programa nuclear iraní y su industria de misiles, con lo que no podría atacar bases estadounidenses en países vecinos en caso de conflicto con la nación norteamericana.

“Eso no es una negociación, eso es un dictado. No nos sentaremos a negociar con estas demandas”, aseguró.

Jameneí mantuvo una vez más que la República Islámica no busca el desarrollo de armamento atómico y que por ello Irán enriquece uranio al 60 % y no al 90 % como los “países que desean fabricar armas nucleares”.

“Lo hemos llevado hasta el 60 %, que es una cifra muy alta, muy buena, y es necesaria para algunos de los trabajos que requerimos en el país”, dijo.

Las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se encuentran suspendidas desde la guerra de los 12 días entre la República Islámica e Israel de junio y en la que Washington participó con el bombardeo de tres instalaciones atómicas iraníes.

Las declaraciones de Jameneí se producen en medio de crecientes tensiones entre Irán y Occidente, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara el viernes el levantamiento permanente de las sanciones internacionales contra Teherán, tras la decisión de Francia, Alemania y Reino Unido (E3) de activar el mecanismo que restaura automáticamente las medidas punitivas establecidas contra la República Islámica en el acuerdo nuclear de 2015.

Esas sanciones se reimpondrán de manera automática en la madrugada del sábado si no se alcanza un acuerdo antes.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunió hoy en Nueva York con sus homólogos del E3 y la Unión Europea, en un encuentro en el que se intercambiaron “ideas y propuestas” para evitar la reinstauración de las sanciones.