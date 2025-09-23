Jameneí celebra a Nasrala y advierte que no hay que subestimar a Hizbulá

Teherán, 23 sep (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, recordó este martes al asesinado líder de Hizbulá Hasán Nasrala y aseguró que el grupo libanés no debe ser “subestimado”, en medio de los intentos por desarmar a esta organización chií apoyada por Teherán.