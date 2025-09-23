Jameneí celebra a Nasrala y advierte que no hay que subestimar a Hizbulá

“Hasan Nasralá fue una gran riqueza para el mundo del Islam. Él partió, pero la riqueza que creó permanece”, dijo en un discurso la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica.
Nasrala fue asesinado el 27 de septiembre del pasado año en un bombardeo israelí en las afueras de Beirut.
Jameneí aseguró que la historia del partido-milicia Hizbulá “continúa” y afirmó que no se debe “subestimar a Hizbulá ni descuidar esta gran riqueza”.
Irán ha apoyado a Hizbulá desde su fundación en los años 80 y el grupo forma parte del llamado Eje de la Resistencia junto con los palestinos de Hamás o los hutíes del Yemen.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Gobierno del presidente libanés, Joseph Aoun, busca desarmar a Hizbulá para abrir una era en la que solo el Estado tenga poder de decisión sobre la “guerra y la paz”, decisión a la que se opone Teherán.