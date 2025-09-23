Jefe del Legislativo chino aboga por lazos "estables" con EE.UU. en reunión con delegación

"El respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa son los principios fundamentales para el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos", afirmó Zhao, según la agencia oficial Xinhua.

La delegación estadounidense está encabezada por el congresista Adam Smith, principal integrante demócrata de la Comisión de Defensa del Congreso.

Zhao instó a ambas partes a "adherirse a los principios de racionalidad, objetividad y equidad" y expresó su deseo de que "se fortalezca la comunicación, se busquen puntos en común, manteniendo las diferencias, y se fortalezca la confianza mutua", con el objetivo de "impulsar una mayor estabilidad en la cooperación bilateral y la economía global".

"La cuestión de Taiwán es el asunto más importante y delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos", avisó el legislador, la tercera autoridad del gigante asiático.

Xinhua no detalló lo dicho por la delegación estadounidense en su despacho.

La reunión se produjo apenas un día después de que el primer ministro chino, Li Qiang, y el ministro de Defensa, Dong Jun, recibiesen a la delegación.

Ambos encuentros, además, tienen lugar después de que los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, mantuvieran una llamada telefónica el pasado viernes en la que trataron de acercar posturas en temas comerciales y mostraron su satisfacción por el marco acordado bilateralmente para que la aplicación TikTok pueda seguir funcionando en el país norteamericano.