Juez mexicano ordena juicio a exfuncionario, presunto líder de banda criminal La Barredora

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que este miércoles un juez de Control emitió la decisión contra Bermúdez, alias El Abuelo o Comandante H, quien sería responsable de los delitos de asociación delictiva, extorsión agravada y secuestro agravado.

Según la información, la audiencia se celebró de manera privada este martes, y tras la determinación, el juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Dada la gravedad de los hechos imputados, el Fiscal del Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida, por lo que el sujeto permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra”, aseveró el boletín.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador de por el partido Morena (Movimiento regeneración Nacional), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Bermúdez Requena es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero pasado.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario de Tabasco, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó la semana pasada que se estaba reuniendo toda la información para esclarecer el caso del Bermúdez Requena, y apuntó que será la FGR la que realice la investigación para ahondar sobre sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada y cómo se involucró con el CJNG.

El pasado 13 de septiembre, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción, en Paraguay.

El miércoles 17, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay mostró imágenes del traslado de Bermúdez Requena vestido con un polo naranja, con chaleco antibalas y custodiado hasta la terminal aérea, donde fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas.

Según las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena pretendía instalar sus operaciones en ese país, a donde ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada.

Pese a las acusaciones en su contra, este martes la presidenta del gobernante Morena, Luisa María Alcalde, señaló que Bermúdez Requena sigue formando parte de dicha asociación política y no será expulsado hasta que haya una sentencia firme.