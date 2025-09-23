Kremlin rechaza la amenaza de Polonia de derribar aviones rusos si violan su espacio aéreo

"(Nuestra reacción) Es negativa. Nosotros mantenemos una postura muy responsable. Ustedes conocen las declaraciones de nuestros militares sobre que al realizar todos los vuelos los aviones se rigen por las normas internacionales y en ningún caso se salen de esos marcos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que las recientes acusaciones contra Rusia por violar el espacio aéreo de otros países "no han sido respaldadas por datos fiables o argumentos convincentes".

Al intervenir el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, llamó a la delegación rusa a no quejarse si en el futuro Varsovia derriba un avión o misil ruso que entró en territorio de su país intencionadamente o por error.

"Ustedes han sido advertidos", dijo el jefe de la diplomacia de Polonia, donde tuvo lugar el pasado 9-10 de septiembre una incursión aérea de drones rusos.

Horas antes el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que su país está dispuesto a tomar "cualquier decisión" para destruir objetos que representen una amenaza, como aviones de combate rusos, si violan su espacio aéreo o aguas territoriales, pero solo si existe el respaldo unánime de sus aliados de la OTAN.

El viernes, dos cazas rusos sobrevolaron a baja altura la plataforma petrolera Petrobaltic, propiedad de la empresa estatal polaca Orlen, en el mar Báltico, y violaron su zona de seguridad.

Además, el mismo día, tres cazas MiG-31 rusos entraron en el espacio aéreo de Estonia y permanecieron allí durante 12 minutos, un incidente que Tallin calificó de "provocación sin precedentes".