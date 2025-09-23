La actividad económica de México cayó un 1,1 % interanual en julio

El Inegi indicó en su reporte que este retroceso en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado de la caída anual de los sectores primario (-12,3 %) y el secundario (-2,7 %), en contraste con un ligero avance en el terciario (0,4 %).

No obstante, la actividad económica registró un incremento del 0,1 % en los primeros siete meses del 2025.

En lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado un 2 % y los servicios se han elevado un 0,8 %, mientras que la industria cayó un -1,5 %.

Asimismo, el IGAE retrocedió un -0,9 % mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente al mes precedente, cayeron el sector primario (-3 %), el secundario (-1,2 %) y el terciario (-0,4 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo.

El dato de julio se publica tras difundirse el crecimiento de 0,6 % en los primeros seis meses del año y de 1,2 % interanual del producto interior bruto (PIB) en el primer semestre de 2025.

De acuerdo a analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil.

Esto pese a que en esta semana el grupo financiero Citi estimó que el producto interior bruto (PIB) se expandió un 0,7 % en el segundo trimestre del año, tras una contracción del 0,4 % en el primer trimestre del 2025 y tras una caída del 0,6 % en el último periodo de 2024, lo que configuraba una recesión técnica.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó el pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año al 1 %, mientras que el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 0,2 %.

La economía de México creció un 1,5 % en 2024, pero cayó un 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

El país creció un 3,2 % en 2023, un 3,9 % en 2022 y un 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va del 2025, el Inegi ha registrado un incremento de 1,2 % del PIB nacional.