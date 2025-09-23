La argentina Lucía Collini premiada en España con el Premio de Teatro Calderón de la Barca

El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, ha concedido este premio por "una comedia sugerente y original" con un "hábil tratamiento de humor" y una "impecable definición de los personajes"

Además, el jurado ha destacado la calidad de su obra 'La perla' "en su estructura y en la construcción de sus diálogos", así como en "el hábil tratamiento del humor y la impecable definición de los personajes, mujeres en la tercera edad entrañables y desconcertantes a las que el texto da voz con inteligencia".

Una comedia sugerente y original en su definición de imágenes a través de la palabra que logra un original tratamiento de temas complejos como la soledad, la maternidad y la necesidad de generar lazos en la tercera edad.

"Una obra que destaca además por ofrecer interesantes posibilidades para su puesta en escena", señala el acta de concesión del premio.

Lucía Collini es licenciada en Dramaturgia y Dirección por la RESAD de Madrid (2019-2025) y se formó en Teatro Musical en la escuela argentina Proscenio (2009-2013) y en la Especialización en Doblaje impartida por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Continuó ampliando sus estudios en teatro, música y danza de la mano de referentes del sector como Itziar Pascual, Yolanda Pallín, Mauricio Cartún, Carlos Tuñón y Julio Baccaro, entre otros.

En la actualidad, desarrolla su labor profesional entre Madrid y Buenos Aires, combinando su faceta creativa con la docencia en canto y teatro.

Además, desde 2019 coordina el proyecto Urge Club, un espacio para impulsar la creación artística y el encuentro entre creadoras y espectadores.

Define su escritura "con un fuerte anclaje en lo contemporáneo, los vínculos afectivos, la migración y la autoficción".